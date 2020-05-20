Турция окажет Молдове поддержку в борьбе с коронавирусом
БАКУ /Trend/ - Турция окажет Молдове поддержку в борьбе с коронавирусом.
Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на Resmi Gazete.
Согласно информации, договоренность об этом была достигнута 28 марта 2020 года.
Как отмечается, Турция отправит в Молдову 30 тысяч масок типа N95, 10 тысяч единиц защитной экипировки, 5 тысяч единиц защитных очков и одну тонну дезинфицирующих средств.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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