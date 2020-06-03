В январе-мае Турция сократила экспорт товаров оборонной промышленности почти на 30 %

БАКУ/Trend/ - В январе-мае 2020 года экспорт товаров оборонной промышленности из Турции на мировые рынки сократился на 28,7 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 755,671 миллиона долларов.

Об этом сказали в среду Trend в министерстве торговли Турции.

Как отметили в ведомстве, экспорт товаров оборонной промышленности из Турции составляет 1,2 процента из общего экспорта товаров страны за январь-май текущего года.

«В мае 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки товары оборонной промышленности на сумму 112,428 миллиона долларов, что на 54,8 процента меньше показателя за аналогичный месяц 2019 года», - сказали в ведомстве.

Экспорт товаров оборонной промышленности из Турции в мае 2020 года составил 1,1 процента из общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (май 2019-май 2020) Турция экспортировала товары оборонной промышленности на сумму 2,435 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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