В туристических объектах Стамбула поводятся рейды в связи с коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Во всех туристических объектах Стамбула проводятся рейды в связи с коронавирусом, сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По их данным, также все рестораны в Стамбуле проверяются на соблюдение санитарных норм.

В рейдах, которые проводит министерство здравоохранения Турции, также участвует и полиция Стамбула.

С начало рейдов были проверены свыше тысячи ресторанов и туристических объектов, в ряде которых были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Отметим, что в Турции объявили о начале второй волны пандемии коронавируса.

Напомним, что за последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 18 человек, общее число жертв заболевания достигло 4,825 тысячи.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 179,831 тысячи, за прошедшие сутки 1,592 тысячи тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Общее число выздоровевших достигло 152,364 тысячи человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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