Эрдоган и Мицотакис обсудили сотрудничество

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции, передает Trend со ссылкой на Anadolu.

Согласно информации, стороны обсудили сотрудничество в сфере туризма, безопасности и экономики, а также вопросы двусторонних отношений.

Собеседники также обменялись мнениями о путях взаимодействия в рамках борьбы с пандемией коронавируса нового типа.

Лидеры договорились держать открытыми каналы связи между руководством двух стран.