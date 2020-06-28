В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 20:43 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе в Мармарис.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 5,6 километра. Землетрясение также ощущались в Измире и прилегающих провинциях.
Губернатор провинции сообщил, что разрушений и жертв не зарегистрировано.
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