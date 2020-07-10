У берегов Турции спасли около 30 мигрантов

БАКУ /Trend/ - У берегов турецкой провинции затонула лодка с нелегальными мигрантами, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в результате возгорания бензобака в лодке у берегов района Айваджик иммигранты прыгнули в море.

Сотрудники командования береговой охраны удалось спасти 27 нелегальных иммигрантов из различных стран. Иммигранты были взяты на борт судна береговой охраны и доставлены в город Кучуккую.