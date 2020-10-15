Ирак незначительно сократил импорт цемента из Турции
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Поступают обращения граждан с просьбой назвать новую станцию метро в честь генерала Полада Гашимова - Бакметрополитен
Сейчас болезнь у заразившихся COVİD-19 протекает тяжелее, чем у переболевших им летом - репортаж из клиники (ВИДЕО)
Молчание международных организаций по поводу армянского вандализма это неуважение к международному праву - депутат
Международные организации, хранящие молчание по поводу армянских зверств, вновь показали свое истинное лицо - депутат
Политдиректора России и ЕС подчеркнули необходимость соблюдения гуманитарного режима прекращения огня в карабахском конфликте
Продолжаются меры по обеспечению безопасности иностранцев, живущих в Азербайджане - миграционная служба
В результате выпущенного армянскими ВС снаряда в Агдаме ранены 2 мирных жителя - генпрокуратура Азербайджана
В ходе обстрела армянскими ВС гражданского населения Азербайджана ранен еще один мирный житель - Хикмет Гаджиев
Привлечение Арменией детей в возрасте до 15 лет к участию в боевых действиях является военным преступлением - украинский эксперт
Международное сообщество должно как можно скорее принудить Армению прекратить агрессию – турецкий эксперт
Все общественные структуры армянской диаспоры в России находятся под пристальным наблюдением правоохранительных органов - Олег Кузнецов
ОИС призвала к решению карабахского конфликта на основе уважения территориальной целостности Азербайджана
Группа греческих академиков, сотрудничающих с Международным центром Низами Гянджеви, направила письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Ильхам Алиев: С помощью дронов мы уничтожили военную технику Армении стоимостью в один миллиард долларов
Президент Ильхам Алиев: Нападение на гражданских лиц в Гяндже отражает агрессорскую политику Армении