В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 301 тысячу

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 73 человека, общее число жертв заболевания достигло 9 153.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 343 955, за прошедшие 24 часа 1 812 тестов на наличие вируса дал положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 419 человек, общее число выздоровевших достигло 301 098.