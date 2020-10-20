Экспорт мебели и древесины из Турции в Кыргызстан сократился - Минторговли Турции
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Генпрокуратура Азербайджана возбудила 37 уголовных дел по преступлениям, совершенным ВС Армении против гражданского населения
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Поздравляю наш народ c освобождением ряда сел Физулинского, Джебраильского, Ходжавендского и Зангиланского районов и города Зангилан от оккупации! (ФОТО)
Иностранные инвесторы вложат в проекты по возобновляемым источникам энергии в Азербайджане около $400 млн
Главы христианских религиозных общин Азербайджана выразили протест представленному Конгрессу США проекту резолюции
Территориальная целостность Азербайджана вскоре будет полностью восстановлена - лидер российской партии
Президент Ильхам Алиев дал освобожденному от оккупации селу Венг Ходжавендского района новое название Чинарлы
Президент Ильхам Алиев: Освобождены от оккупации город Зангилан и 6 сел района, 18 сел Физулинского, Джебраильского и Ходжавендского районов
СК A-Qroup поддержала трехлетнюю Хадиджу, ставшую жертвой теракта, взяв на себя все медицинские расходы до её совершеннолетия
На оккупированных территориях Азербайджана уничтожено большинство видов флоры и фауны, внесенных в "Красную книгу"
Если COVİD-19 доберется до фронта, то армия Азербайджана столкнется не с одним, а с двумя противниками - эксперт
Чтобы ВС Армении продержались еще 10-15 дней, им должна быть оказана помощь в размере не менее $2-3 млрд - эксперт
Армения - сателлит глобальных провокаторов, действующих через армянскую этнополитическую сеть – зарубежные СМИ
Даже я, старый хиппи, готов пожертвовать собой ради Азербайджана - известный режиссер из Финляндии обратился к армянам и миру
В результате армянского обстрела в непригодное состояние пришел 1941 частный дом - Генпрокуратура Азербайджана
По инициативе депутата Севиль Микаиловой в Худате оказана помощь семьям, чьи дети находятся на военной службе (ФОТО)