Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 381 тысячу

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 161 человек, общее число жертв заболевания достигло 12 672.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 460 916, за прошедшие 24 часа 7 381 тест на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 3 678 человек, общее число выздоровевших достигло 381 569.