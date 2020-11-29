Минобороны Турции: За месяц проведены 34 антитеррористические операции, нейтрализованы 80 террористов

ВС Турции за последний месяц провели 34 антитеррористические операции, восемь из которых крупномасштабные, в рамках этих операций нейтрализованы 80 террористов.

Об этом говорится в заявлении представителя Министерства национальной обороны Турции Пынара Кара, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Турецкие военные продолжают вести решительную борьбу со всеми проявлениями терроризма 24 часа в сутки и при любых условиях.

«За последний месяц задержаны 6 863 человека, пытавшиеся незаконно пересечь границу Турции. Среди них 52 члена террористических организаций, в том числе 35 членов FETÖ», - сказал Кара.