Минобороны Турции: За месяц проведены 34 антитеррористические операции, нейтрализованы 80 террористов
ВС Турции за последний месяц провели 34 антитеррористические операции, восемь из которых крупномасштабные, в рамках этих операций нейтрализованы 80 террористов.
Об этом говорится в заявлении представителя Министерства национальной обороны Турции Пынара Кара, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
Турецкие военные продолжают вести решительную борьбу со всеми проявлениями терроризма 24 часа в сутки и при любых условиях.
«За последний месяц задержаны 6 863 человека, пытавшиеся незаконно пересечь границу Турции. Среди них 52 члена террористических организаций, в том числе 35 членов FETÖ», - сказал Кара.
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Минобороны Турции: За месяц проведены 34 антитеррористические операции, нейтрализованы 80 террористов
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