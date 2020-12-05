Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 427 тысяч

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 196 человек, общее число жертв заболевания достигло 14 705.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 533 198, за прошедшие 24 часа 6 128 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 4 100 человек, общее число выздоровевших достигло 427 242.