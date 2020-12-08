Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 441 тысячу человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 211 человек, общее число жертв заболевания достигло 15 314.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 552 304, за прошедшие 24 часа 6 593 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 5 245 человек, общее число выздоровевших достигло 441 515.