Власти Турции решили временно приостановить полеты из Британии, Дании, Нидерландов и ЮАР

Власти Турции приняли в воскресенье решение приостановить полеты из Великобритании, Дании, Нидерландов и ЮАР из-за обнаружения нового штамма коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сообщалось, что из-за мутации коронавируса в Великобритании увеличилась скорость его передачи. По поручению президента и при координации нашего министерства транспорта и инфраструктуры принято решение о временной приостановке рейсов из Великобритании, Дании, Нидерландов и ЮАР", - написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.