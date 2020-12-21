Власти Турции решили временно приостановить полеты из Британии, Дании, Нидерландов и ЮАР
Власти Турции приняли в воскресенье решение приостановить полеты из Великобритании, Дании, Нидерландов и ЮАР из-за обнаружения нового штамма коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сообщалось, что из-за мутации коронавируса в Великобритании увеличилась скорость его передачи. По поручению президента и при координации нашего министерства транспорта и инфраструктуры принято решение о временной приостановке рейсов из Великобритании, Дании, Нидерландов и ЮАР", - написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
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