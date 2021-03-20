Twitter назначит представителя в Турции

Twitter принял требование турецких властей назначить местного представителя в Турции в рамках нового закона о социальных сетях, который вступил в силу в октябре 2020 года. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и инфраструктуры Турции Омер Фатих Саян, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Приятно видеть, что Twitter будет выполнять обязательства по закону без применения санкций по сокращению пропускной способности интернет-трафика», - написал чиновник в Twitter.

Он отметил, что после данного шага со стороны Twitter не осталось ни одной социальной сети, не назначившей представителя в Турции, кроме Pinterest.

По его словам, наличие представителей соцсетей в стране важно для исключения нарушений прав граждан.

Ранее Турция обязала социальные сети, которые имеют более 1 млн пользователей в день, назначить местных представителей в стране.

Решение назначить местных представителей ранее приняли Facebook, ВКонтакте (VK), YouTube, TikTok, LinkedIn и Dailymotion.