В Турции произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Чорум произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD), передает Trend.

Инцидент зарегистрирован в 17:06 по местному времени в районе Додурга. Очаг землетрясения залегал на глубине 11,22 километра.

О разрушениях или пострадавших в настоящее время не сообщается.