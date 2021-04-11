В Турции произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Чорум произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD), передает Trend.
Инцидент зарегистрирован в 17:06 по местному времени в районе Додурга. Очаг землетрясения залегал на глубине 11,22 километра.
О разрушениях или пострадавших в настоящее время не сообщается.
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