Перевалка грузов через турецкий порт Зонгулдак за 2 месяца превысила 1,8 млн тонн

Турция 21 апреля 2021 10:15 (UTC+04:00)
Перевалка грузов через турецкий порт Зонгулдак за 2 месяца превысила 1,8 млн тонн
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