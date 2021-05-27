Армения: исторические параллели с событиями столетней давности

Турция 27 мая 2021 15:10 (UTC+04:00)
Армения: исторические параллели с событиями столетней давности

С момента окончания 2-ой Карабахской войны прошло уже полгода, а в Армении до сих пор не могут здраво оценить сложившуюся ситуацию, не оставляют попыток найти внешних виновников собственного поражения, ждут от Запада решения своих проблем, категорически не желают открывать транспортные коммуникации.

Знать свою древнюю историю, особенно если она не сфальсифицирована, похвально, но иногда армянам было бы полезно пролистывать труды современников, например, политическую исповедь Ованеса Качазнуни, одного из основоположников партии «Дашнакцутюн» и пер­вого премьер-министра Армении.

Анализируя события, происходившие в Османской империи и на Южном Кавказе в 1914-1923 годах, он гораздо реалистичнее оценивал причины армянского фиаско тех лет, чем это делают сегодняшние политики Армении в схожей ситуации. Может, поэтому там не очень любят его вспоминать.

Оценки, сделанные им в 1923 году, свидетельствуют о том, что сегодня Армения совершила и продолжает совершать ровно те же ошибки, что и сто лет назад:

Про причины военных поражений:

«Факт, непростительный факт, что мы ничего не сде­лали, чтоб избегнуть войны, наоборот, сами дали повод к войне…».

«[Мы] переоценивали силу армянского народа, его полити­ческое и военное значение, а также оказываемую помощь русским. Переоценивая наши весьма скромные достоинства, естественно преувеличивали и наши надежды и ожидания».

«Мы лишь свои желания приписывали русскому правительству, и когда не нашли осуществления наших желаний, стали его обвинять в предательстве».

«Не знали, и часто переоценивали размеры наших воз­можностей, не понимали размеров препятствий, презирали противные силы и до легкомыслия беспечно относились к угрожавшим опасностям; были решительными там, где требовалась величай­шая осторожность и нерешительны там, где требовалась решимость».

«Если справедливо, что управлять - значит предвидеть, то уж мы то были никудышными правителями, не имея вовсе способности предвидеть. Наша главнейшая слабость заключалась в этом».

Про надежды на покровительство Запада:

«Весной 1919 года в Париже Республиканская деле­гация, вместе с национальной, представили союзным вели­ким державам меморандум, который заключал наши тре­бования на мирной конференции.

Проектировалось и требовалось обширное государ­ство, «Великая Армения» с Черного моря до Средиземного, с Карабахских гор до Аравийских пустынь.

Ни армянское правительство, ни руководящая партия Дашнакцутюн и в мыслях не имели такого абсурдного проекта. Наоборот, наша делегация, как директиву, повезла из Эривани весьма скромные требования соответственно нашим скромным силам.

Как же случилось, что делегация выставила требова­ние «от моря до моря»?

Это странно и невероятно, но армянский Париж выдвинул это требование, а наша делегация поддалась господствующему в колониях настроению – явление, весь­ма знакомое нам.

Было сказано делегации, что если она не выставит этих требований, турецкие армяне (в лице национальной делегации) отделят свой вопрос от вопроса «Араратской» республики и независимо от нас обратятся к державам. Помимо этого указывалось, что Америка не примет ман­дата на маленькую Армению, а на Армению «от моря до моря» примет.

Так как для защиты нашего вопроса перед державами было бы опасно выступать сепаратно двум отдель­ным органам, с различными требованиями, противоречащи­ми друг другу, и ввиду того, что все мы желали мандата Америки, делегация вынуждена была, вопреки полученным директивам, дать свое согласие и подписать меморандум...

Так, при разрешении самых основных, самых ответственных и насущных вопросов, мы не проявляли своей собственной воли, не вели дел согласно нашему пониманию, не шли своим собственным путем, а предоставляли дру­гим тащить нас за собой.

Парижский меморандум воодушевил незрелые головы, особенно в колониях. Как будто достаточно было начертить на бумаге границы государства, чтоб иметь его. Бесцельные и преувеличенные требования естественно должны были смениться горьким разочарованием».

Про открытие коммуникаций:

«Мы много старались, но не смогли восстановить более или менее регулярное сообщение с внешним миром. За­кавказские железные дороги фактически были закрыты для нас. Большевики открыли дороги: через Джульфу сегодня Эривань сообщается с Персией и Азербайджаном, через Баку—с восточной Россией и Закавказскими странами, через Батум—с южной Россией и с Европой.

При нас Армения была погружена в тьму, через пол­часа после захода солнца останавливалась всякая работа и движение—ибо не было материалов для освещения. Боль­шевики доставили из Баку керосин и вывели страну из тьмы... Конечно, это не особенно большое дело, но, ведь, мы-то не смогли сделать и этого небольшого дела».

Судя по всему, история ничему не научила сегодняшних армянских политиков.

Но тогда больше ничего не остается, как отослать их к словам Президента Ильхама Алиева о том, что сегодня, вероятно, для Армении последний шанс осуществить свою мечту о действительно независимой стране.

Азер Ахмедбейли

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