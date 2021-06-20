Свыше пяти тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 51 человек, общее число жертв заболевания достигло 49 122.
Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 5 365 208, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 5 480 тестов.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 4 195 человек, общее число выздоровевших достигло 5 228 419.
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