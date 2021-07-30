Внешнеторговый оборот Турции превысил $37 млрд

БАКУ /Trend/ – Внешнеторговый оборот Турции в мае 2021 года составил 37,125 миллиарда долларов, сообщили Trend в турецком министерстве торговли.

При этом экспорт Турции вырос на 65,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 16,498 миллиарда долларов. Импорт вырос на 54 процента и составил 20,627 миллиарда долларов.

Внешнеторговый оборот Турции в январе - мае составил 188,694 миллиарда долларов.

"По итогам января - мая экспорт Турции вырос на 38,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 85,209 миллиарда долларов", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, в указанный период импорт Турции вырос на 25,2 процента по сравнению с январем - маем прошлого года, составив 103,485 миллиарда долларов.

Отметим, что в 2020 году внешнеторговый товарооборот Турции составил 388,879 миллиарда долларов.

По итогам прошлого года экспорт Турции сократился на 6,3 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 169,482 миллиарда долларов.

При этом турецкий импорт вырос на 4,3 процента по сравнению с 2019 годом, составив 219,397 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)