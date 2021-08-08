В Турции потушили пожар у аэропорта Даламан
БАКУ /Trend/ - Пожарным удалось потушить лесной пожар, который начался в воскресенье возле международного аэропорта Даламан в провинции Мугла.
Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.
"Лесной пожар, который начался недалеко от аэропорта Даламан, был потушен в короткие сроки", - написал он.
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