В Турции потушили пожар у аэропорта Даламан

БАКУ /Trend/ - Пожарным удалось потушить лесной пожар, который начался в воскресенье возле международного аэропорта Даламан в провинции Мугла.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

"Лесной пожар, который начался недалеко от аэропорта Даламан, был потушен в короткие сроки", - написал он.