Хулуси Акар дал старт новому учебному году ВВС Турции

Новый летный учебный год в Командовании ВВС Турции начался с совместного полета, осуществленного министром обороны Хулуси Акаром и командующими родами войск ВС Турции.

Место первого пилота самолета типа A400M «Коджа Юсуф» занял глава оборонного ведомства Турции.

В последнее время «Коджа Юсуф» был активно задействован в операциях по оказанию гуманитарной помощи, а также в процессе эвакуации личного состава в Афганистане.

Самолет сопроводил истребитель, пилотируемый командующим ВВС Турции генералом Хасаном Кючюкакъюзем.

Новый летный учебный год 2021 - 2022 ВВС Турции начался с церемонии, организованной на территории Командования 12-й главной авиационной транспортной базы в Кайсери.

Помимо Хулуси Акара в церемонии приняли участие глава Генштаба ВС Турции генерал Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками генерал Муса Авсевер, командующий ВВС адмирал Аднан Озбал и командующий ВВС Кючюкакъюз.

Выступая на церемонии, Акар отметил, что ВС Турции выполняют важные задачи как в стране, так и за рубежом.

Министр напомнил, что ВВС Турции недавно отметили 110-ю годовщину основания.

«Как одни из самых старейших военно-воздушных сил мира, вы выполнили и продолжаете выполнять свои обязанности с огромной самоотверженностью и героизмом», - отметил Акар.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что ВС Турции будут до последнего прилагать усилия к тому, чтобы наилучшим образом выполнять поставленные перед ними задачи.

«Мы будем бороться до конца за единство, целостность, суверенитет и независимость нашей страны и нации, а также за безопасность нашего народа и границ», - подчеркнул Акар.

Министр также коснулся значимых достижений в оборонной промышленности Турции.

Глава ведомства напомнил, что Турция разрабатывает, производит и экспортирует собственные боеприпасы, вертолеты, разведывательные и ударные БПЛА, гаубицы, корабли.

В ближайшем будущем завершится разработка отечественного истребителя и мы избавимся от импортозависимости в оборонпроме, добавил Акар.

«Благодаря лидерству, поддержке и поощрению президента Реджепа Тайипа Эрдогана процентное соотношение отечественной продукции в оборонпроме еще больше возрастет. Мы сможем защитить безопасность страны и нации с помощью собственного оружия, технологий, оборудования и боеприпасов», - отметил министр.