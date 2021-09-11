В результате ДТП в Турции пострадали 20 человек

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Анкара произошло тяжелое ДТП с участием автобуса.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, водитель пассажирского автобуса, следовавшего из Бодрума в Анкару, не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате автобус загорелся.

После вмешательства пожарных пожар был потушен, а также проведены работы по охлаждению.

По предварительным данным, в результате происшествия один человек погиб, 20 получили ранения. Всего в автобусе находилось 22 человека. Водитель автобуса был задержан и доставлен в отделение полиции.