В результате ДТП в Турции пострадали 20 человек

Турция 11 сентября 2021 07:40 (UTC+04:00)
В результате ДТП в Турции пострадали 20 человек

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Анкара произошло тяжелое ДТП с участием автобуса.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, водитель пассажирского автобуса, следовавшего из Бодрума в Анкару, не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате автобус загорелся.

После вмешательства пожарных пожар был потушен, а также проведены работы по охлаждению.

По предварительным данным, в результате происшествия один человек погиб, 20 получили ранения. Всего в автобусе находилось 22 человека. Водитель автобуса был задержан и доставлен в отделение полиции.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Кабмин обнародовал порядок въезда в Азербайджан ж/д транспортом
Кабмин обнародовал порядок въезда в Азербайджан ж/д транспортом
Установлен порядок въезда в Азербайджан грузовых транспортных средств
Установлен порядок въезда в Азербайджан грузовых транспортных средств
Определен порядок въезда автобусов и легкового транспорта в Азербайджан
Определен порядок въезда автобусов и легкового транспорта в Азербайджан
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Microsoft готова внедрить в Азербайджане проект «цифрового двойника» - генеральный менеджер Экономика 08:14
Садыр Жапаров принял вице-президента Турции Фуата Октая Кыргызстан 07:56
В результате ДТП в Турции пострадали 20 человек Турция 07:40
Восемь человек погибли при взрыве газа на северо-востоке Китая Другие страны 07:20
Премьер-министра Гаити вызвали в прокуратуру по делу об убийстве президента Другие страны 06:58
До трех увеличилось число жертв взрыва газа в жилом доме в России Россия 06:37
Свыше 35 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 06:24
Столтенберг: оставить войска НАТО в Афганистане после вывода сил США было невозможно В мире 06:04
Один человек погиб в результате взрыва газа в доме в России Россия 05:34
Главы США и Китая провели телефонный разговор США 04:36
В Израиле заявили, что из сектора Газа выпущена ракета Израиль 03:38
Российский теннисист вышел в финал US Open Спорт 02:46
На лайнере Qatar Airways Кабул покинули 19 граждан США В мире 01:58
Силы сопротивления отбили у "Талибана" три района в провинции Панджшер Другие страны 01:27
Капитализация Apple упала на $85 млрд из-за решения суда по App Store США 00:54
В Азербайджане в эти выходные не будет работать общественный транспорт (ВИДЕО) Общество 00:25
Sinovac испытает в ЮАР вакцину от COVID-19 на шестимесячных детях В мире 00:11
Кабмин обнародовал порядок въезда в Азербайджан ж/д транспортом Транспорт 10 сентября 23:54
Ураган "Олаф" обрушился на тихоокеанское побережье Мексики Другие страны 10 сентября 23:50
В Азербайджане стоимость экспертизы лекарств будет определяться Тарифным советом Общество 10 сентября 23:21
Установлен порядок въезда в Азербайджан грузовых транспортных средств Транспорт 10 сентября 23:07
В США выяснили, что COVID-вакцинация в 11 раз снижает риск умереть при заражении США 10 сентября 23:06
Определен порядок въезда автобусов и легкового транспорта в Азербайджан Транспорт 10 сентября 22:20
Во Франции начали расследование в отношении экс-главы Минздрава Европа 10 сентября 22:07
Доходы от туризма в Грузии достигли пика Бизнес 10 сентября 21:47
Утверждены число и месторасположение погранично-пропускных пунктов Азербайджана Экономика 10 сентября 21:46
Туркменское предприятие намерено в этом году собрать 70 тонн бананов Туркменистан 10 сентября 21:42
Доля Ирана в нефтехимической торговле на Ближнем Востоке выросла на 2% Иран 10 сентября 21:22
В Латвии открылся Узбекский торговый дом Узбекистан 10 сентября 21:18
Борис Джонсон проведет встречу по климату с участием Си Цзиньпина Европа 10 сентября 21:15
Азербайджанская сборная по дзюдо завоевала серебро в командных выступлениях на Играх стран СНГ Азербайджан 10 сентября 20:21
Состоялся бизнес-форум, посвященный восстановлению Карабаха (ФОТО) Экономика 10 сентября 20:13
Евростат назвал объемы импорта Туркменистана из Польши за I полугодие Туркменистан 10 сентября 19:49
Состоялось очередное заседание Госкомиссии по оценке ущерба в результате агрессии Армении Политика 10 сентября 19:33
Министр обороны Азербайджана встретился с новым командующим МС России Политика 10 сентября 19:11
В Агдашском районе создан новый производственный кооператив Экономика 10 сентября 18:49
Крупнейшая энергетическая компания готовится к морской сейсморазведке в Грузии Энергетика 10 сентября 18:42
Российские компании активно реализуют в Туркменистане проекты в сфере ИКТ ИКТ 10 сентября 18:34
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 10 сентября 18:20
В Азербайджане выявлено еще 2 508 случаев заражения коронавирусом, вылечились 4 076 человек Общество 10 сентября 18:17
Центробанк Азербайджана назвал ответственных за выдачу банкоматами непригодных купюр Экономика 10 сентября 18:16
Рост цен на топливо стал одной из причин двузначной инфляции в Грузии Бизнес 10 сентября 18:03
В Грузии растет доля домохозяйств с доступом в интернет ИКТ 10 сентября 17:53
Армения должна понять, что оккупацией территорий соседних стран ничего не добьешься – Чавушоглу Политика 10 сентября 17:49
В азербайджанской армии организованы очередные курсы подготовки сверхсрочников (ВИДЕО) Общество 10 сентября 17:42
Минэнерго огласило суточный объем добычи нефти в Азербайджане за август Энергетика 10 сентября 17:40
Почтовый оператор Казахстана закупит шины Тендеры 10 сентября 17:37
Премьер-министр Азербайджана встретился с делегацией Тюркского совета (ФОТО) Политика 10 сентября 17:34
Наземная станция метро Баку сможет принимать составы из 7 вагонов Общество 10 сентября 17:33
Иран рассчитывает, что на полях саммита ШОС в Душанбе состоится встреча Путина и Раиси Политика 10 сентября 17:29
C июля по август на «Детскую Горячую Линию» поступило около 800 звонков ИКТ 10 сентября 17:25
ЕС пока не определился с формой своего дипломатического присутствия в Афганистане Европа 10 сентября 17:25
USAID расширит поддержку модернизации животноводческого сектора Туркменистана Туркменистан 10 сентября 17:24
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро немного понизились Израиль 10 сентября 17:19
Суд во Франции обязал Uber выплатить таксистам €180 тыс. компенсаций Европа 10 сентября 17:16
Волгоградские компании представили свою продукцию потенциальным партнерам в Баку Бизнес 10 сентября 17:14
Выделенные МВФ SDR пополнили международные резервы Нацбанка Казахстана Казахстан 10 сентября 17:11
В Азербайджане будет проведен 100-летний юбилей Микаила Абдуллаева - Распоряжение Политика 10 сентября 17:01
Количество вакцинированных в Узбекистане на 9 сентября Узбекистан 10 сентября 17:00
В Баку состоялась торжественная церемония срезания карабахского ковра "Челеби" (ВИДЕО/ФОТО) Культура 10 сентября 16:58
Представители ведущих молодежных организаций Азербайджана находятся в Шуше Общество 10 сентября 16:56
В Грузии внесут поправки в законодательство в связи с проектом подземного газохранилища Энергетика 10 сентября 16:53
Правящая партия Азербайджана выставила на продажу автомобили Экономика 10 сентября 16:47
Руководитель сайта задержан с поличным при получении взятки у должностного лица - Генпрокуратура Азербайджана Происшествия 10 сентября 16:44
Парламент Грузии примет закон об ипотечных облигациях Бизнес 10 сентября 16:43
В Казахстане обсудили налаживание выпуска спецтехники бренда JCB Казахстан 10 сентября 16:34
Вугар Рагимзаде назначен на высокую должность в ПЕА Политика 10 сентября 16:32
Освобождены от должности некоторые председатели районных организаций ПЕА по Баку Политика 10 сентября 16:31
Завершен сложнейший этап в строительстве интерконнектора Греция – Болгария Энергетика 10 сентября 16:30
Фестиваль Opera.First в Астрахани открылся концертом в честь азербайджанского композитора (ВИДЕО) Культура 10 сентября 16:29
Uz-Kor Gas Chemical объявляет тендер на установку солнечной станции Тендеры 10 сентября 16:29
В Азербайджане завершен капремонт очередного вертолета «Ми»(ФОТО, ВИДЕО) Экономика 10 сентября 16:11
ГЭЦ Азербайджана обнародовал результаты дополнительного выпускного экзамена Общество 10 сентября 16:07
Компании из стран Тюркского совета готовы реализовать в Карабахе проекты во всех областях – Багдад Амреев Экономика 10 сентября 16:04
BİRLink запустил новую акцию по случаю Дня знаний ИКТ 10 сентября 16:00
Правительство Грузии начало строительство самого длинного тоннеля в стране Строительство 10 сентября 15:59
Администрация туркменского региона объявила тендер на монтаж водопропускных сетей Тендеры 10 сентября 15:52
Президент Ливана утвердил состав кабинета национального спасения Арабские страны 10 сентября 15:51
Азербайджан инвестировал в экономики стран Тюркского совета свыше 18 млрд долларов Бизнес 10 сентября 15:50
ЕС обсудил с талибами вопрос безопасности дипломатического присутствия в Кабуле Европа 10 сентября 15:47
Уникальная мечеть в Гяндже – определение времени по исчезающей тени, минбар без единого гвоздя… (ВИДЕО) Культура 10 сентября 15:45
Обвиняемый в получении взятки руководитель азербайджанского сайта арестован на 3 месяца Происшествия 10 сентября 15:44
Расширен состав Совета ветеранов ПЕА Политика 10 сентября 15:43
Назначены новые председатели районных организаций ПЕА по Баку Политика 10 сентября 15:38
Средний уровень госдолга в еврозоне достиг 100% ВВП Европа 10 сентября 15:32
Бакинская встреча министров Тюркского совета – важный шаг для увеличения взаимных инвестиций – Торгово-промышленная палата Турции Экономика 10 сентября 15:29
Названа сумма, в которую обойдется подготовка ученика к школе в Азербайджане в новом учебном году Общество 10 сентября 15:22
США готовы продолжить поддержку в сфере развития энергобезопасности Азербайджана Энергетика 10 сентября 15:21
Рамиз Геюшов исключен из ПЕА Политика 10 сентября 15:15
Глава сайта был задержан при получении взятки у Рамиза Геюшова – адвокат Общество 10 сентября 15:06
Грузоперевозки в аэропорту им. Аднана Мендереса в Измире значительно возросли Турция 10 сентября 15:04
Израиль увеличил импорт цемента из Турции почти наполовину Турция 10 сентября 15:04
Грузооборот международного аэропорта Эсенбога Анкары вырос почти на 20% Турция 10 сентября 15:03
Франция импортировала из Турции сталь на сумму свыше $130 млн Турция 10 сентября 15:03
США поддерживают усилия Азербайджана по расширению поставок энергоресурсов Энергетика 10 сентября 15:02
Проходит заседание правления правящей партии "Ени Азербайджан" Политика 10 сентября 15:02
Иранский импорт электротоваров из Турции вырос почти на треть Турция 10 сентября 15:02
Азербайджан незначительно сократил импорт турецких электротоваров Турция 10 сентября 15:02
Австрия вдвое увеличила импорт кожаных изделий из Турции Турция 10 сентября 15:00
Цена газа в Европе превысила $700 за 1 тыс. куб. м Европа 10 сентября 14:59
Все новости