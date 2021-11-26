Турецкий порт Гюллюк перевалил более 6 млн тонн грузов
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Отличная подготовка и сложные элементы - Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО)
В Азербайджане объем выданных кредитов сектору энергетики, химии и природных ресурсов сократился на 7%
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку: российский гимнаст завоевал золотую медаль в программе прыжков на акробатической дорожке у мужчин
Гимнастка из России заняла первое место на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Баку в программе прыжков на двойном мини-батуте
Президент Ильхам Алиев: Мы характеризуем азербайджано-российские отношения как отношения стратегических партнеров
Спортсмен из Португалии занял первое место в индивидуальных прыжках на батуте в ходе Всемирных соревнований среди возрастных групп в Баку (ФОТО)
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку: российская гимнастка завоевала "золото" в индивидуальных прыжках на батуте
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено тело еще одного армянского военнослужащего
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан в течение этого года проявлял максимум конструктивизма в деле ликвидации последствий войны
Из Украины в Азербайджан экстрадирован обвиняемый в мошенничестве, объявленный в международный розыск
Рискованный "Энуэмент" в Баку. Предупреждение о зависти и славе, о триумфах и физических травмах… (ФОТО)
В Сочи началась трехсторонняя встреча между Президентом России Владимиром Путиным, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном (ФОТО)
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку: определились финалисты в синхронных прыжках на батуте у женщин
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку: определились финалисты в прыжках на двойном мини-батуте у мужчин
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку: определились финалисты в прыжках на акробатической дорожке у женщин
Владимир Путин: За 9 месяцев текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Россией увеличился на 11%
Азербайджанские гимнасты вышли в финал Всемирных соревнований среди возрастных групп в программе синхронных прыжков на батуте
Президент Ильхам Алиев: С начала деятельности российских миротворцев в зоне их ответственности серьезных инцидентов не было
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку – определились финалисты в индивидуальных прыжках на батуте у мужчин и женщин
В Сочи состоялась двусторонняя встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным (ФОТО/ВИДЕО)
Обнародовано текущее состояние дорожных проектов, реализуемых в Карабахе и Восточном Зангезуре (ВИДЕО)
Латыши "порвали струны" виолончелей в Баку - мировые хиты с классикой и драйвом поп-рок-шоу (ФОТО/ВИДЕО)
Россия надеется, что на встрече в Сочи удастся обозначить перспективные направления нормализации отношений между Баку и Ереваном – Руденко
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп в программе прыжков на двойном мини-батуте у женщин
В Баку продолжаются Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО)
Американская гимнастка рассказала о продуктивной подготовке ко Всемирным соревнованиям среди возрастных групп в Баку
На Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Баку созданы отличные условия – украинская гимнастка
Азербайджанский гимнаст вышел в финал Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку
Завершен уникальный проект по подготовке инновационных учебных пособий для музыкальных школ Азербайджана (ФОТО)
Специалист Минздрава Ильгар Тахироглу: COVID-19 способен усугубить существующее сердечно-сосудистое заболевание