В Турции одобрили применение отечественной вакцины от коронавируса

БАКУ /Trend/ - В Турции одобрили применение отечественной вакцины TURKOVAC от коронавируса. Ее серийное производство началось 22 декабря.

Как сообщает Trend, об этом заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в онлайн-формате к участникам церемонии начала производства вакцины TURKOVAC в провинции Шанлыурфа.

"Вакцина от коронавируса TURKOVAC является символом решимости властей Турции к защите здоровья населения страны. Граждане будут получать вакцины SINOVAC и BioNTech, а также TURKOVAC", - сказал Эрдоган.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)