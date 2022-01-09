Система скоростного ж/д объединит все регионы Турции - Эрдоган

Турция 9 января 2022 10:08 (UTC+04:00)
Система скоростного ж/д объединит все регионы Турции - Эрдоган

Система скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения вскоре объединит все регионы Турции. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в субботу к участникам церемонии открытия скоростной железной дороги, соединяющей провинции Конья и Караман, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По словам главы государства, новая скоростная дорога позволит составам снизить время в пути (102 км) между двумя провинциями Анатолии с 2 часов 40 минут до 40 минут.

Новый состав позволит снизить затраты на энергоносители, и тем самым сэкономит бюджету 63 млн лир в год, отметил Эрдоган.

Президент отметил, что после завершения строительства высокоскоростных путей в направлении провинций Мерсин, Адана, Османийе и Газиантеп, будет создана единая система скоростных ж/д линий, курсирующих между регионами Мраморного моря, Внутренней Анатолии и Средиземноморской полосы Турции.

Глава государства отметил, что развитие ж/д является одним из приоритетов турецкого правительства.

За последние 20 лет протяженность железных дорог Турции достигла 13 222 км, констатировал президент.

Он отметил, что благодаря усилиям нашего правительства, сегодня состав, отбывающий из Лондона может напрямую достигнуть Анатолии, проследовав через тоннели под Босфором. Далее эти грузы через Грузию и Азербайджан транспортируются в Центральную Азию вплоть до Китая», - сказал турецкий лидер.

По словам Эрдогана, пандемия подчеркнула значимость ж/д перевозок. «Мы полны решимости превратить Турцию в международный железнодорожный хаб», - подчеркнул президент.

Глава государства стал пассажиром первого рейса скоростного состава Конья-Караман.

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