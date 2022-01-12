Турция дорожит своим нематериальным культурным наследием - Эрдоган

Турецкое государство стремится взять на себя ответственность за передачу нематериального культурного наследия будущим поколениям.

Об этом сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии вручения премии «Живые человеческие сокровища» в Анкаре, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

«Как государство мы стремимся выполнять свой долг [по передаче нематериального культурного наследия будущим поколениям]», - заявил он.

Президент Турции обратил внимание «на наличие во всех уголках страны очень ценных людей, заслуживающих звания живых человеческих сокровищ».

«Недостаточно слов, чтобы оценить этих людей, которые посвятили себя своему призванию, создали неповторимые работы благодаря своему мастерству», - сказал он.

Глава государства отметил, что «список живых человеческих сокровищ Турции с каждым годом неуклонно расширятеся».