Членство в ЕС остается стратегической целью Турции - Реджеп Тайип Эрдоган

Турция выступает за активный диалог с Европейским союзом. Однако страна сталкивается с шагами по затягиванию переговоров на тему сотрудничества с Анкарой, в том числе вступления Турции в ЕС.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в четверг на встрече с послами стран ЕС в резиденции «Чанкая» в Анкаре, сообщает Trend со ссылкой на Анадолу.

Турция, как и ранее, нацелена на полноправное членство в ЕС, сказал президент.

Глава турецкого государства привлек внимание к последствиям пандемии коронавирусной инфекции. «К сожалению, пандемия не сблизила человечество, состоящее из 8,5 млрд человек, а лишь углубила раскол и несправедливость в мире. Негативные тенденции ускорились и в странах Европейского союза. Участились случаи проявления ксенофобии и исламофобии», - отметил Эрдоган.

Президент Эрдоган призвал не допускать попыток отдельных стран саботировать диалог Анкары и ЕС под предлогом обеспечения «солидарности» внутри Евросоюза.

Президент назвал Турцию «ключевой страной» для решения многих проблем в Европе.

«Без урегулирования проблем, которые происходят у границ Турции и ЕС, миграционный кризис не решить. Каждый, кто объективно анализирует ситуацию на Европейском континенте, осознает и признает, что Турция является ключом к урегулированию проблем, с которыми столкнулись сегодня страны ЕС. Благодаря Турции масштабы миграционного кризиса снизились, так же как и уровень террористической угрозы и дестабилизации», - подчеркнул турецкий лидер.