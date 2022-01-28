За сутки в Турции выявили свыше 80 тыс новых случаев COVID-19

В Турции за истекшие сутки выявлено 82,180 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает в четверг Минздрав республики. Таким образом, ежедневный показатель заболеваемости в стране впервые превысил отметку в 80 тыс заражений, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

За прошедшие сутки от опасной болезни выздоровели еще 83 225 пациентов. Зафиксировано 174 летальных исходов. В течение последних 24 часов было сделано 424 164 теста на наличие COVID-19.

В рамках стартовавшей в Турции с 14 января кампании массовой вакцинации введено более 141,41 млн. доз вакцины против COVID-19.

В общей сложности более 57,38 млн. человек получили первые дозы, а свыше 52,33 млн. граждан прошли полную вакцинацию. Бустерной дозой привились почти 24,67 млн жителей страны.