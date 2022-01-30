В ДТП c участием микроавтобуса в Турции пострадали 10 человек

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Стамбул произошло ДТП с участием микроавтобуса, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, микроавтобус, перевозивший сотрудников полиции в аэропорт Стамбула, перевернулся из-за гололеда на дороге и сильного тумана.

В результате инцидента пострадали 10 сотрудников полиции. Состояние двух из них оценивается как тяжелое. Водитель автобуса не пострадал.

На место происшествия направлены сотрудники полиции, жандармерии, пожарные и медицинские бригады.