Свыше 70 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 266 человек.

Об этом, как передает Trend, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.

Согласно информации, за последние сутки в стране проведены 453 947 тестов, положительными на наличие вируса оказались результаты 71 736 тестов.

За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 90 117 человек.