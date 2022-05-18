Эрдоган: Анкара ожидает от НАТО учета рисков нацбезопасности Турции

Анкара ожидает от союзников по НАТО учета требований национальной безопасности Турции и поддержки по данному вопросу. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей партии в среду в Анкаре, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, на фоне событий в Украине блок НАТО стремится усилить свой Восточный фланг.

Эрдоган отметил, что единственное, чего ожидает Анкара от союзников по НАТО – уважения к шагам по обеспечению безопасности границы Турции.

«Наша страна всегда выполняла свои обязательства в рамках Североатлантического альянса. Вместе с тем, на наш взгляд, ожидать от Турции поддержки заявки на вступление в НАТО и при этом пособничать террористам, как минимум, - показатель непоследовательности», - сказал президент.

Турецкий лидер подчеркнул, что попытки обесценить значимость НАТО с точки зрения безопасности недопустимы.

Расширение НАТО значимо для нас по мере проявления уважения к интересам Турции, сказал Эрдоган.

«Турция входит в число стран, которые на деле вносят наибольший вклад в миссии НАТО. Однако, это не означает, что мы будем безоговорочно соглашаться с любой инициативой. Как можно ожидать (Швецией – ред.) от Анкары поддержки в вопросе вступления в НАТО, не выдавая Анкаре террористов?», - сказал президент.

Турецкий лидер сообщил, что в понедельник в Анкару планировала прибыть делегация с целью обсуждения темы расширения НАТО. «Мы не можем сказать «да». Поэтому, не стоит утруждаться и приезжать», - сказал Эрдоган.

По его словам террористы РПК/YPG и их пособники все еще открыто разгуливают по улицам ряда стран, а полиция обеспечивает им охрану.

«Стоит вспомнить недавние события (действия пособников РПК – ред.) во Франции, Германии, Нидерландах, Швеции, Швейцарии. Как можно закрывать на это глаза? После последних событий в Швеции, мы потребовали выдать нам 30 террористов, однако в Стокгольме нам отказали. Не выдавая Турции террористов, ожидают от Анкары поддержки членства в НАТО?», - отметил турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что НАТО - это в первую очередь организация, созданная во имя безопасности. «Мы не можем сказать «да» попыткам обесценить саму суть Альянса.

Однажды эта ошибка уже была совершена, когда Греция вступила в НАТО. Напомню, что Греция и Франция покинули Альянс, и когда встал вопрос о восстановлении членства этих государств, к сожалению, мы одобрили это решение. Турция не будет наступать дважды на одни и те же грабли», - сказал турецкий лидер.