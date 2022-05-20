Финляндия и Швеция обсуждают с Турцией членство в НАТО

Финляндия и Швеция работают с Турцией над устранением разногласий по поводу их заявки на членство в НАТО, и согласны с необходимостью решения проблем в сфере безопасности, поднятых Анкарой в этом контексте. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, заявили лидеры двух скандинавских стран на брифинге по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

По словам президента Финляндии Саули Ниинистё, Хельсинки гордится хорошими двусторонними отношениями с Турцией.

«Мы согласны с тем, что вопросы безопасности Турции как члена НАТО должны быть решены. Мы серьезно относимся к борьбе терроризмом и осуждаем все его формы. Мы готовы обсудить все озабоченности, связанные с нашим членством», - сказал Ниинистё.

По его словам, финская сторона уже ведет диалог с Турцией, и эти переговоры продолжатся в ближайшие дни.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в свою очередь заявила, что Стокгольм ведет диалог на различных уровнях со всеми государствами-членами НАТО, в том числе с Турцией, для решения существующих проблем.