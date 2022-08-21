Спецназ ВС Турции нейтрализовал 11 террористов на севере Сирии

Спецназ Турции нейтрализовал 11 террористов YPG (сирийское крыло террористической организации PПK) на севере Сирии, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Террористы предприняли попытку атаки на зону проведения антитеррористической операции «Щит Евфрата», следует из сообщения ведомства.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PПK в списки террористических организаций.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PПK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.

В последние годы PПK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы PПK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами».