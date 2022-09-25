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Турция обвинила Грецию в переброске вооружений на острова с невоенным статусом

Турция Материалы 25 сентября 2022 14:26 (UTC +04:00)
Турция обвинила Грецию в переброске вооружений на острова с невоенным статусом

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Беспилотные летательные аппараты ВС Турции запечатлели кадры переброски Грецией бронетехники на Эгейские острова с невоенным статусом в нарушение международного права, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Десантные корабли доставили на острова Лесбос и Сисам военную технику, переброшенную США в порт Дедеагач, сообщают источники безопасности.

На Лесбос переброшено 23, на Сисам- 18 колесных бронемашин, следует из сообщения.

Инциденты, имевшие место 18 и 21 сентября, являются явным доказательством того, что Греция продолжает поставки вооружения на расположенные неподалеку от Турции острова, и нарушать статус островов с невоенным статусом, отметили источники безопасности.

Греческая сторона в особенности стремится разместить на указанных островах переданное США вооружение, следует из сообщения.

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