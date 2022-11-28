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Турция намерена снизить зависимость от импортного газа

Турция Материалы 28 ноября 2022 06:26 (UTC +04:00)
Турция намерена снизить зависимость от импортного газа

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Намерение Турции освоить новые месторождения на дне Черного моря может привести к сокращению зависимости республики от импортного газа на 30%. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, после начала добычи черноморского газа он обеспечит 30% от общего потребления.

При этом в случае открытия новых месторождений на дне Черного моря уровень зависимости Турции от импорта топлива может сократиться в еще большей степени.

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