Турция и Италия являются двумя чрезвычайно важными друзьями и союзниками - Хулуси Акар

Между министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны Италии Гвидо Кросетто состоялся телефонный разговор, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По сообщению министерства, в ходе разговора стороны обсудили вопросы двусторонней и региональной обороны и безопасности, сотрудничества в оборонной промышленности.

Поздравив своего коллегу с назначением на должность и пожелав ему успехов, Акар напомнил, что Турция и Италия являются двумя чрезвычайно важными друзьями и союзниками.

Подчеркнув, что наращивание существующего потенциала в двусторонних отношениях в военной сфере и оборонно-промышленном сотрудничестве в рамках, намеченных президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Италии Джорджией Мелони, министр Акар подчеркнул, что стратегическое партнерство между странами будет выведено на более высокий уровень, а также выразил готовность к дальнейшему развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Хулуси Акар отметил, что сотрудничество и солидарность в борьбе с терроризмом будут способствовать региональному и глобальному миру, стабильности и безопасности.