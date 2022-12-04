По "зерновому коридору" вывезено более 13 млн тонн агропродукции - минобороны Турции

Из портов Украины в рамках "зерновой инициативы" вывезено более 13 млн тонн агропродукции. Об этом сообщает в воскресенье Министерство национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По данным ведомства, со дня подписания "зернового соглашения" из портов Украины отбыли 524 сухогруза с агропродукцией.

Объем вывезенных по зерновому коридору пшеницы, кукурузы, ячменя и другой сельхозпродукции превысил 13 млн тонн, сообщили в Минобороны.

22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины.

Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.