В Турции готовят план вывода из Мраморного моря танкеров, не имеющих страховых писем

Власти Турции разработают план вывода из Мраморного моря нефтеналивных танкеров, которые не имеют документов с подтверждением их страхового статуса. Об этом говорится в заявлении Главного управления по морским делам Министерства транспорта Турции, распространенном в четверг, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Готовится план по выводу судов с сырой нефтью, не имеющих подтверждающих страхование документов, которые находятся в Мраморном море и намерены пройти через пролив Дарданеллы", - отмечается в сообщении.

Минтранс Турции также подверг критике страховые компании, которые отказываются предоставлять танкерам, перевозящим нефть, письма.

Министерство сообщило в четверг, что власти Турции продолжат требовать у нефтяных танкеров, следующих через проливы, страховые документы и не будут пропускать без них в Босфор и Дарданеллы. Это предусмотрено дополнительными требованиями по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через проливы, которые Турция ввела с 1 декабря.

В частности, турецкие власти требуют от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance). Оно необходимо для того, чтобы покрыть ответственность в таких случаях, как нанесение ущерба третьим лицам, окружающей среде или грузу, а также штрафы и связанные с ними взыскания во время эксплуатации своих судов. В связи с этим турецкие власти требуют прилагать к отчету о навигационном плане (SP-1) письмо страховой компании с указанием подробностей о судне, грузе и рейсе, а также о том, что страхование P&I будет действительным и полным для данного судна, рейса и груза.