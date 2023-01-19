Сократилось число жилья, покупаемого гражданами Украины в Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-декабре 2022 года граждане Украины купили 8 223 объектов недвижимости в Турции, что на 1 833 объектов меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщает TurkicWorld со ссылкой на Государственный орган Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи недвижимости.

Согласно информации, в декабре 2022 года граждане Украины приобрели в Турции 675 объектов недвижимости, что на 787 объектов меньше, чем в декабре 2021 года.

Отметим, что в 2022 году в Турции было продано 1 486 622 объектов недвижимости, что на 0,4 процента меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

В 2022 году в Турции иностранцам было продано 67 490 объектов недвижимости, что на 15,1 процента меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

(Перевод: Нубар Кулузаде)