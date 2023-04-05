В Турции соединили черноморское газовое месторождение с наземным терминалом

Турецкая государственная трубопроводная компания TPAO соединила черноморское газовое месторождение с наземным распределительным терминалом. Об этом компания сообщила в среду на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Успешно завершен монтаж труб, соединяющих наше газовое месторождение в Сакарье с наземным терминалом", - сообщила TPAO. Эта работа, как отмечается, проведена с целью 20 апреля начать закачку газа в национальную распределительную систему.

29 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что церемония закачки первого газа на газоперерабатывающее предприятие в Фильосе, провинция Зонгулдак, должно состояться 20 апреля, в последний день месяца мусульманского поста Рамадан.

По данным властей, запасы месторождений газа на шельфе Черного моря составляют порядка 540 млрд кубометров. Самым крупным из них считается Сакарья (более 400 млрд кубометров). На начальном этапе на этом месторождении планируется добывать около 10 млн кубометров газа в сутки, или от 3,4 млрд до 4 млрд в год. К 2028 году объем суточной добычи должен составить 40 млн кубометров (15 млрд кубометров в год).