Состоялась встреча глав МИД Турции и России

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился за столом, накрытым для ифтара, в официальной резиденции Министерства иностранных дел с находящимся с официальным визитом в Турции 6-7 апреля по его приглашению российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, Сергея Лаврова сопровождал посол России в Турции Алексей Ерхов.

7 апреля ожидается обсуждение министром Мевлютом Чавушоглу и Сергеем Лавровым различных вопросов двусторонней и международной повестки дня, и проведение совместной пресс-конференции.