TCG Anadolu поступил на вооружение ВМС Турции

БАКУ /Trend/ - Военно-морские силы Турции приняли на вооружение первый в мире десантный корабль, предназначенный для размещения боевых дронов.

Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, в церемонии приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр национальной обороны Хулуси Акар и другие официальные лица.

Отмечается, что беспилотники "Kızılelma", "Hürjet" и "Bayraktar TB3" смогут приземляться на платформу корабля. "TCG Anadolu" имеет возможности для ведения военных действий в любой точке мира, может вместить до 10 вертолетов и 11 БПЛА на палубе и до 19 вертолетов и 30 беспилотников в ангаре. Его длина составляет 231 метр, а ширина - 32 метра, и он способен достигать скорости не менее 20,5 узлов.

Напомним, что проект военного корабля начали разрабатывать с 2015 года в соответствии с потребностями командования ВМФ.