В Стамбуле планируют создать резервные города

Города-спутники (или т. н. резервные города) планируется создать в турецкой столице по обе стороны Стамбульского судоходного канала, который будет проложен в обход Босфора. Об этом сообщил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала CNN TÜRK, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Вместе со Стамбульским каналом появятся резервные города, там начнется жилищная застройка, там мы будем предоставлять места тем, кто согласится с реформой градостроительства в городе", - сказал Эрдоган.

Необходимость создания таких городов он объяснил ростом населения мегаполиса, в котором в настоящее время проживают свыше 16 млн человек, и необходимостью переселения жителей Стамбула из сейсмоопасных районов, главным образом из прибрежных.

По словам Эрдогана, в Стамбуле сейчас свыше 220 тыс. зданий и порядка 1,5 млн единиц жилья находятся под угрозой, из которых 300 тыс. нуждаются в срочном сносе.