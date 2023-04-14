Экспорт смежных отраслей турецкого автопрома за 3 месяца превысил $3,6 млрд

Экспорт смежных отраслей автомобильной промышленности Турции в январе- марте текущего года вырос на 12,25 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 3 млрд 624 млн 874 тыс. долларов, свидетельствуют данные Ассоциации экспортеров автомобильной промышленности Турции Улудаг (OİB), передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В рассматриваемый период экспорт запчастей и комплектующих автопрома Турции осуществлялся в более чем 190 стран, свободных зон и автономных регионов.

Экспорт подотраслей турецкой автомобильной промышленности в первом квартале прошлого года составил 3 млрд 229 млн 233 тыс. долларов. На долю поставок продукции подотраслей пришлось 42,1% всех экспортных продаж автомобильной промышленности.

В целом объем продаж турецкого автопрома в январе- марте 2023 года составил 8 млрд 618 млн 998 тыс. долларов.

Ведущим импортером продукции подотрасли турецкого автопрома в январе-марте текущего года стала Германия. Объем продаж в эту страну за 3 месяца вырос на 15,6 процента по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В аналогичный период 2022 года экспорт подотрасли на этот рынок составил 770 млн 38 тыс. долларов, а в текущем году вырос до 890 млн 443 тыс. долларов. Таким образом четверть продаж подотрасли автопрома пришлось на Германию.

Далее следует Италия, рост продаж в эту страну составил 10,33 процента. Объем продаж в эту страну за 3 месяца 2022 года составил 216 млн 5 тыс. долларов, а в текущем году - 238 млн 330 тыс. долларов.

На третьем месте расположилась Франция с ростом на 26,46 процента. Так, продажи в эту страну в отчетный период увеличились с 180 млн 658 тыс. долларов до 228 млн 460 тыс. долларов.

Россия же заняла четвертое место в этом списке, увеличив импорт на 68,9 процента. Продажи в Россию в отчетный период увеличились с 130 млн 756 тыс. долларов до 220 млн 854 тыс. долларов.