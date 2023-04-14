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Начало поставок газа из Чёрного моря запланировано на 20 апреля - Эрдоган

Турция Материалы 14 апреля 2023 22:05 (UTC +04:00)
Начало поставок газа из Чёрного моря запланировано на 20 апреля - Эрдоган

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Начало поставок природного газа с месторождения «Сакарья» в турецком секторе Чёрного моря запланировано на четверг, 20 апреля. Все планы строятся с учетом этой даты. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов после пятничной молитвы в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава государства рассказал далее о шагах по восстановлению зоны февральских землетрясений.

По его словам, активный этап восстановительных работ продолжается в одиннадцати провинциях юга и юго-востока страны.

"Мы призвали население отвести нам год на устранение последствий бедствия. В течении этого срока планируем построить и передать лишившимся домов согражданам ключи от новых квартир", - отметил он.

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