Министр обороны Турции и глава MIT находятся с визитом в Москве

БАКУ /Trend/ - Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и глава Национальной разведывательной организации (MIT) Хакан Фидан находятся с официальным визитом в Москве в связи с четырехсторонней встречей между Турцией, Россией, Сирией и Ираном.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на TurkicWorld, ожидается, что во встрече также примут участие министр обороны России Сергей Шойгу, министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас и министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани.

Согласно информации, в рамках встречи Хулуси Акар также проведет двусторонние встречи .

Отметим, что 28 декабря прошлого года в Москве состоялась трехсторонняя встреча с участием министров обороны и глав разведки Турции, России и Сирии.