Начался процесс голосования на выборах граждан Турции, проживающих за рубежом

БАКУ /Trend/ - В связи с предстоящими 14 мая президентскими и 28-ми парламентскими выборами в Турции начался процесс голосования граждан Турции, проживающих за рубежом.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на TurkicWorld, граждане могут голосовать в зарубежных представительствах и таможенных комитетах Турции.

Отметим, что всего в голосовании примут участие 64 113, 941 тысячи человек, из которых 3 416, 098 тысячи человек проживают за рубежом.

Среди избирателей, проживающих за рубежом, 1 595,158 тысячи - женщины, что составляет 46,70 процента от общего числа избирателей за рубежом. Кроме того, число избирателей-мужчин составляет 1 820,940 тысячи человек, или 53,30 процента избирателей.

Отметим, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая 2023 года. Утверждены кандидатуры для участия в выборах Президента, главы Партии справедливости и развития Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, главы партии "Memleket" и кандидата от Республиканской народной партии Турции в 2018 году Мухаррема Индже, кандидата от альянса Ata Синана Огана и кандидатура Кемаля Кылычдароглу.

9 апреля список кандидатов в депутаты был представлен в Высший избирательный совет Турции.