Турция заняла свое место в списке стран с ядерным статусом - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Хоть и с задержкой в 60 лет, наша страна заняла свое место в списке стран с ядерным статусом.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который в прямом эфире присоединился к официальной церемонии по поставке первого ядерного топлива на атомную электростанцию Аккую.

Эрдоган напомнил, что Европейская комиссия признала атомную энергию "зеленой энергией".

"С "Аккую" мы сделали нашу страну частью этого развития. Как и многие важные проекты, "Аккую" был реализован по модели финансирования, которая не обременяет наш национальный бюджет. "Аккую" - наша самая большая совместная инвестиция с Россией", - добавил Эрдоган.

Глава государства отметил, что все блоки АЭС будут поэтапно введены в эксплуатацию к 2028 году, и 10 процентов потребления электроэнергии Турцией будет обеспечиваться этой станцией.

По его словам, когда "Аккую" заработает в полную мощность, она будет производить 35 млрд киловатт-час электроэнергии. Этот проект, который будет ежегодно вносить вклад в сокращение импорта природного газа, также окажет положительное влияние на рост национального дохода.

Эрдоган отметил, что АЭС не пострадала от недавних землетрясений в Турции, что показывает, насколько хорошо инженеры и рабочие выполнили свою работу.

"В свете этого опыта мы как можно скорее приступим к работе над проектами второй и третьей атомных электростанций, которые мы планируем построить в разных регионах", - добавил он.