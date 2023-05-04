Диаспора препятствует интеграции армянского общества в современный мир - Администрация Президента Турции

БАКУ /Trend/ - Армения не заинтересована в том, чтобы предпринимать шаги для нормализации отношений с Турцией.

Как передает в четверг Trend, об этом сказали TurkicWorld в Администрации Президента Турции.

Было отмечено, что власти Армении, к сожалению, не могут действовать самостоятельно, без диктовки армянской диаспоры, в вопросе т.н. событий 1915 года.

"Большой проблемой является то, что Армения и армянская диаспора до сих пор основываются на недоказанных вопросах. Это серьезное препятствие для интеграции общества в современный и культурный мир", - сказали в ведомстве.

В Администрации отметили, что Турция не стыдится своей истории, поскольку во все периоды поддерживала справедливость.